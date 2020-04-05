Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yatağan Belediyesi 2 noktaya dezenfekte tüneli kurdu

Yatağan ilçesinde belediye tarafından evden çıkmak zorunda kalanlar için iki noktaya dezenfekte tüneli kuruldu.

05.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:14
Yatağan Belediyesi 2 noktaya dezenfekte tüneli kurdu
Yatağan ilçesinde belediye tarafından evden çıkmak zorunda kalanlar için iki noktaya dezenfekte tüneli kuruldu.

Yatağan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında işlek caddelerdeki temizlik çalışmalarının ardından iki noktaya dezenfekte tüneli kurarak halkın hizmetine sundu.

Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, yaptığı açıklamada, dezenfekte tünellerini sokağa çıkma zorunluluğu olanların kullanması için yaptıklarını söyledi.

Yatağan'da vatandaşların evde kal çağrısına uyduğunu belirten Toksöz, "Yatağan'da herhangi bir vakamız bulunmuyor ama bu olmayacağı anlamına da gelmiyor. Halkımızın kurallara ve kısıtlamalara uymalarını istiyoruz." dedi.
65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarının da karşılanması için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını anlatan Toksöz, "Belediye olarak bir çok noktaya dezenfekten koyduk. Yoğunluk olan bölgelerde ilaçlamalarımız da devam ediyor. İki dezenfekte tünelimizi de devreye aldık." diye konuştu.
Toksöz, dezenfekten tünellerinden birini ilçenin girişine diğerini ise pazar yerinin giriş noktasına yerleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Toksöz, Yatağan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yatağan Belediyesi 2 noktaya dezenfekte tüneli kurdu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Haberler
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
İtalya’da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor Haberler
İtalya'da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi Haberler
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi
Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı Haberler
Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı
Emniyet paylaştı! Salgın günlerinde İstanbul’da aile içi şiddet arttı Haberler
Emniyet paylaştı! Salgın günlerinde İstanbul'da aile içi şiddet arttı
İtalya’nın ardından İspanya’dan da AB’ye sert tepki: Tehlike altındayız Haberler
İtalya'nın ardından İspanya'dan da AB'ye sert tepki: Tehlike altındayız
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım Haberler
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya’dan açıklama geldi Haberler
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:36: Maaşını evinde alan 86 yaşındaki emekliden Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek - SİVAS - Haber 19:36: Esper'den Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanının görevden alınmasına destek - Haber 19:35: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sokak hayvanlarıyla ilgili paylaşım - Haber 19:35: İskoçya Tıp Danışmanı Calderwood, sokağa çıkma yasağını ihlal edince polis tarafından uyarıldı - Haber 19:34: Yemen hükümeti Husilerle esir takasına hazır olduğunu yineledi - Haber 19:12: Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti - Haber 19:07: Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor - Haberler 18:10: Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı - Haber 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı - Magazin 17:50: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz - Haber 17:49: Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor - Haber 17:14: İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi - Haber