22.06.2019 10:10
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Yatağan'da 11 kişi tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandı

Yatağan

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki bir dönerci dükkanından tavuk döner yiyen 4'ü çocuk, 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki bir dönerci dükkanından tavuk döner yiyen 4'ü çocuk, 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.
Yatağan 'da bir dönercide dün saat 17.00'den sonra tavuk döner yiyen 1'i Suriye uyruklu 11 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı. İshal ve kusma şikayetleriyle Yatağan Devlet Hastanesi 'ne başvuran 4'ü çocuk 11 kişi, tedaviye alındı. Bu kişilerden bazıları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, dönercideki yiyeceklerden incelenmek üzere numune aldı. Polis , olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Muğla
Kaynak: DHA
Muğla , Yatağan , Güncel

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