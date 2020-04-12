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Yatağan'da koronavirüs türküsü

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde iki kişinin koronavirüse yakalandığının duyulması üzerine yazılan sözler, yöresel sanatçı tarafından bağlama eşliğinde türkü olarak seslendirilip, soyal medyada paylaşıldı.

12.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:24
Yatağan'da koronavirüs türküsü

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde iki kişinin koronavirüse yakalandığının duyulması üzerine yazılan sözler, yöresel sanatçı tarafından bağlama eşliğinde türkü olarak seslendirilip, soyal medyada paylaşıldı.

İlçe merkezi ile kırsal Yeşilbağcılar Mahallesi'nde de birer kişinin Covid-19 virüsüne yakalandığı Yatağan ilçesinde, sokağa çıkma yasağına uyuldu. Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.  İlçeyle ilgili paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesabı ' Muğla Yatağanlılar (Ahiköylüler)' grubunun yöneticisi Habib Özen tarafından yazılan 'Ne işin var Yatıganda' isimli şiir, yine yöresel genç sanatçı Sezer Faruk Karadağ tarafından bağlama eşliğinde türkü formatında seslendirilip, sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Türkü, ilçede koronavirüs salgını konusunda farkındalığının artmasına katkı da bulundu.

'Ne işin var Yatıganda' isimli türkünün sözleri şu dizelerden oluşuyor:

"Çin'den çıktın sen yola/ Yayıldın sağa sola/ Yatıgana geldin sonunda/ Ah korona korona/ Onlar yedi yarasa/ Sormadılar pırasa/ Ne işin var Yatıganda/ Ah korona korona/ Tedbir aldık evvela/ Sonra çıkma sokağa/ Koydun bizi bu hala/ Ülen seni korona/ Koydun bizi bu hala/ Seni gidi seni gidi korona/ Koydun bizi bu hala/ Yaktın bizi korona."


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Yatağan, Muğla, Güncel
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