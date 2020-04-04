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Yatağan'da koronavirüse karşı 'dezenfeksiyon tüneli' kuruldu

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde belediye tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında 2 noktada, 'dezenfeksiyon tüneli' oluşturuldu.

04.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:18
Yatağan'da koronavirüse karşı 'dezenfeksiyon tüneli' kuruldu

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde belediye tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında 2 noktada, 'dezenfeksiyon tüneli' oluşturuldu.

Yatağan Belediyesi tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında, 'dezenfekte tüneli' oluşturuldu. Otobüs terminali yanı ve pazaryeri girişinde hizmete sunulan dezenfeksiyon tünelinde, vatandaşlar ücretsiz dezenfekte olabilecek. Tünelden ilk geçenler ise, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve belediye meclisi üyeleri oldu.Yatağan'da henüz koronavirüs vakasının bulunmadığının altını çizen Başkan Toksöz, vatandaşların daha bilinçli olması için öncülük yapmaya çalıştıklarını belirterek, "İnsanların ellerini dezenfekte edebilmeleri için belli noktalara el dezenfektanları da koyduk. İlaçlama ekiplerimiz, yoğunluk olan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor. Bugün itibarıyla dezenfeksiyon tünellerini devreye alıyoruz. 2 tane dezenfeksiyon tünelimiz var. İnşallah insanlarımızı daha da bilinçlendirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. 24 saat görevde olmaya çalışıyoruz. İnsanlarımıza buradan, 'işi olmayan insanlarımız lütfen evinde kalsın, görevde olan arkadaşlarımıza yardımcı olsunlar' diyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yatağan, Güncel
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