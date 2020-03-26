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Yatağan'da, sürücü ve yolculara ateş ölçümü

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan uygulama noktalarında, sürücüler ile yolcuların ateşi ölçülüyor.

26.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:05
Yatağan'da, sürücü ve yolculara ateş ölçümü

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan uygulama noktalarında, sürücüler ile yolcuların ateşi ölçülüyor.

Muğla Valiliği'nin talimatıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentin giriş noktalarından Aydın- Muğla yolunun Yatağan ilçesindeki uygulama noktasında polis, jandarma ve sağlık ekiplerince denetim gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından ilçeye giriş ve çıkış yapan sürücüler, durdurularak, ateş ölçümü yapılıyor. Ateşi yüksek çıkan sürücü ve araçlarındakiler, 112 ekiplerine bildiriliyor.

Öte yandan polis ve jandarma ekipleri, dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzerindeki kişilere yönelik de denetim yapıyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Yatağan, Polis, Muğla, Güncel

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