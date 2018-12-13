Yatağında Ölü Bulunan Askerin Cenazesi Toprağa Verildi

İstanbul'daki birliğinde sabah, yatağında ölü bulunan deniz er Bilal Erten'in cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
Sarıyer'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda vatani görevini yerine getiren Erten'in sabah yatağından kalkmadığını gören arkadaşları durumu ilgililere bildirdi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Erten'in cesedi, İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan askerin cenazesi, memleketi Osmaniye'ye getirildi.
Erten'in cenazesi, Kadirli ilçesi Aydınlar Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
13 Aralık 2018 Perşembe 15:36