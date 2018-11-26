Yatağında ölü bulunan genç son yolculuğuna uğurlandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:14



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:14

Yatağında ölü bulunan genç son yolculuğuna uğurlandıBURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yatağında ölü olarak bulunan genç son yolculuğuna uğurlandı. Henüz 21 yaşında uykusunda hayatını kaybeden Hasan Çobaner son yolculuğuna uğurlandı. Aşırı kilonun yanı sıra uyku apnesi hastalığı bulunduğu belirlenen Hasan Çobaner, önceki gün sabah annesi tarafından yatağında ölü olarak bulunmuştu. Hasan Çobaner'in cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından buradan alınarak Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada helallik alınan Çobaner'in naaşı daha sonra Yavuz Sultan Selim camine getirildi. Genç adam öğle vakti kılınan cenaze namazını müteakip ilçe mezarlığına defnedildi.Genç adamın ölümü ailesi başta olmak üzere arkadaşlarını da yasa boğdu. Orhangazi Belediyespor ve Hürspor takımlarının taraftarı olan ve her maçlarında tribünlerdeki yerini alan Hasan Çobaner'i cenazesinde arkadaşları da yalnız bırakmadı. Çobaner'in cenazesine Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.