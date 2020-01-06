Haberler » 3. Sayfa » Yatağında ölü bulundu - Haberler

Yatağında ölü bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde taburcu edildiği hastaneden evine dönen kadın, yatağında ölü bulundu.

06.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:16 Yatağında ölü bulundu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde taburcu edildiği hastaneden evine dönen kadın, yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Sarıyaprak köyünde yaşayan Elif Sablak (45) dün akşam rahatsızlanarak Besni Devlet Hastanesine götürüldü. Burada tedavi edilen ve daha sonra taburcu edilen kadın eve döndü. Gece uyuyan ve sabah kalkmayan Elif Sablak'ı uyandırmak isteyen yakınları, Sablak'ı uyandıramayınca durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Elif Sablak'ın öldüğünü belirledi.

Elif Sablak'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:07   Rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı - Haberler
17:04   ABD'li üst düzey yetkili: İran'ın füzeleri teyakkuza geçti - Haberler
17:01   Karagöz, Broadway'de görücüye çıkıyor! - Haberler
17:00   Ümraniye'de sağanak yağış nedeniyle evi su bastı - Haberler
16:56   Fransa'da grevlerin tren şirketine 20 günlük maliyeti 600 milyon Euro - Haberler
16:26   Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu - Haberler
16:07   Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile cuma namazı çıkışında ne konuştuğunu anlattı - Haberler
16:02   Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı? - Haberler
15:57   Kasım Süleymani'nin suikastı nasıl gerçekleşti? Irak'a gideceği bilgisi günler önce sızdırıldı - Haberler
6.01.2020 17:14:31