Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yatağında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi yatağında tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

10.09.2019 13:04 Yatağında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Samsun'da bir kişi yatağında tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Şeyhören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Yaşaralp Özçamca evindeki yatağında tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde 1 adet tabanca ele geçirirken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Yakınları Yaşaralp Özçamca'nın intihar edecek herhangi bir sorununun bulunmadığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:30   Çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri böyle kurtardı
14:20   İlk ders günü trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşler anneleri ile toprağa verildi
14:18   Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
14:17   Turisti otoyolda indirip parasını gasp eden taksici yakalandı
14:02   Van merkezli 6 ilde terör operasyonu: 23 gözaltı
14:01   İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl...
14:00   Türbülansa yakalanan uçak acil iniş yaptı: 8 yaralı