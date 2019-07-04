04.07.2019 14:29
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yatağını toplarken dengesini kaybedip yere düşen yaşlı adam öldü

Yatağını toplarken dengesini kaybedip yere düşen yaşlı adam öldüGAZİANTEP - Gaziantep'te evde yatağını toplarken yere düşen 80 yaşındaki Mehmet Kurt hayatını kaybetti.

Yatağını toplarken dengesini kaybedip yere düşen yaşlı adam öldü
GAZİANTEP - Gaziantep'te evde yatağını toplarken yere düşen 80 yaşındaki Mehmet Kurt hayatını kaybetti.
Olay Gaziantep 8 Şubat mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre damda yatan ve sabah kalkıp yatağını toplamaya çalışan 80 yaşındaki Mehmet Kurt dengesini kaybedip düştü. Başını yere vuran yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları Kurt'u hareketsiz bir şekilde damda görünce hemen 112 sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Kurt'un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yatağını toplarken dengesini kaybedip yere düşen yaşlı adam öldü
Kaynak: İHA
Gaziantep, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:21   Bozcaada'da yat yangını
15:15   Patlayan tüple yaralandı 13 gün sonra hayatını kaybetti
15:15   Belarus'ta Bağımsızlık Günü'nde havai fişek faciası: 1 ölü, 10 yaralı
15:05   Anız yangınını söndürmek isteyen itfaiyecilerin darp edildiği iddiası
14:58   Pakistan'daki tekne kazasında bilanço yükseliyor: 30 ölü
14:55   Nijerya'da petrol boru hattında patlama! 2 ölü
14:54   Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı