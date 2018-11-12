Yatak Odası Bitkileri Hangileridir?

Günümüzde uykusuzluk problemi yaşayan insanların büyük kısmı ilaçlara ya da teknolojiye başvuruyor. Uyuyabilmek için alınan sayısız ilaçlar, yatak odasında televizyon izleyerek uykuya geçme çabası ya da mobil uygulamalardan yardım almak uykusuzluğa geçici çözümler sunuyor. Ancak tüm bu çözümler bir yandan da uyku kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesine sebep oluyor. Oysa yatak odasına yerleştirilen bazı saksı bitkileri uykusuzluk ve nefes problemi gibi sorunları azaltırken odaların görünümünü güzelleştiriyor. İşte, bu bitkilerden bazıları…
Lavanta
Lavanta çiçeği uyku ve rahatlama için bilinen en doğal ilaçlardan biri olarak kabul ediliyor. Yatak odasında bakılmaya uygun bitkilerden biri olan lavanta, yaydığı muhteşem koku ile stres ve gerginlik halini azaltarak uykuya geçişi kolaylaştırıyor.
Aloe Vera
Bulunduğu ortamda havayı temizleme özelliğine sahip olan aloe vera bitkisi gece boyunca daha fazla oksijen alınmasına yardımcı oluyor. Bakımı ve çoğaltımı oldukça kolay olan aloe vera, oksijen azlığının sebep olduğu baş ağrısı, nefes güçlüğü gibi problemleri azaltarak uyku kalitesini arttırıyor.
Gardenya
Yatak odası bitkileri içinde popüler olan gardenya, hoş kokulu bir bitki olduğundan kaygıyı azaltma ve uykuya geçiş süresini kısaltma etkileriyle uyku kalitesini iyileştiriyor. Oldukça güzel bir görünüme sahip olan gardenya bitkisi, narin yapraklarını ve çiçeklerini koruyabilmek için özenli bir bakıma ihtiyaç duyuyor. Ayrıca güneş alan odalarda bakılması gerekiyor.
Yasemin
Yapılan araştırmalar, yasemin çiçeğinin uyku ilaçlarına benzer bir etkiye sahip olduğunu söylüyor. Yasemin çiçeğinin kokusu; anksiyete, kaygı ve huzursuzluk halini yatıştırarak uykusuzluğun önüne geçiyor. Yatak odasında kolaylıkla bakılabilen yasemin çiçeği, beyaz çiçekleri ve yeşil yaprakları ile bulunduğu ortama bahar havası getiriyor.
Areka NASA
tarafından yapılan uyku sağlığı ve kalitesini iyileştirmeye yönelik yatak odası bitkileri araştırmasında areka palmiyesi de yer alıyor. Yatak odasına yerleştirilen areka, ortamın havasını temizleyerek toksiklerden arındırıyor. Areka, burun ve sinüs tıkanıklığını azaltıyor. Bakımı oldukça kolay olan bitki, yaz kış fark etmeksizin, doğrudan güneş ışığına ihtiyaç duymadan her ortamda yetiştirilebiliyor.
Benjamin
Yatak odasında bakılabilecek bitkilerden biri olan Benjamin, canlı yeşil yaprakları ve zarif görünümüyle bulunduğu ortama dekoratif bir hava katıyor. Benjamin bitkisi, mobilyalarda ve halıda bulanan zararlı madde formaldehit ve trikloretilenin havadan temizlenmesini sağlayarak oldukça faydalı bir işlev görüyor.
İngiliz Sarmaşığı
NASA araştırmasında havayı temizlemede en yüksek oy alan 7 bitkiden biri olan İngiliz sarmaşığı, yatak odasında bakıldığı takdirde uyku kalitesini artıyor. İngiliz sarmaşığı, benzen gibi hava kirleten maddeleri 24 saat içinde temizliyor. Ayrıca nemi azaltıcı etkisiyle rutubetli evlerde en çok tercih edilen bitkiler arasında yer alıyor.