Yatak Odası Kış Dekorasyonu ile Evinizi Kışa Hazırlayın

Kışın gelmesiyle birlikte eviniz, özellikle yatak odanız rahatlığı ve sıcaklığı ile sizi her zamankinden çok cezbeder. Kışın en iyi anları yorgan altında kıvrılarak geçen, bir bardak sıcacık içeceğin, gazete ve kitapların keyfe eşlik ettiği saatlerdir. Henüz yapmadıysanız birkaç basit ama etkili öneriyle yatak odanızı kışa hazırlayabilirsiniz.Temizlik ve düzenlemeİlk önce bir mevsim boyu açık kalan pencerelerden içeri giren tozu temizlemekle işe başlayın. Daima olması gerektiği gibi temizliği yukarıdan aşağıya doğru yapın. Perdeleri yıkayın, dolapları ve yatağın altını silin. Yatağınızı vakum gücü yüksek bir elektrik süpürgesiyle süpürüp havalandırın. Tüm mevsim hep aynı tarafta yattıysanız yatağınızı ters yüzünü çevirin. Ahşap mobilyaların parlatılması ve varsa resim çerçevelerinin temizlenmesi gibi detayları unutmayın.İkinci işiniz ise düzenleme. Odada yatak odasında olmaması gereken ne varsa çıkarın ve doğru yerlerine yerleştirin. Diğer odalarda yatak odasına ait eşyalar varsa onları da yerlerine geri getirin. Hazır başlamışken dolap içlerini de hizaya sokmak isteyebilirsiniz. Gereksiz giysi ve aksesuarlardan kurtulmak dolaplarınızı ferahlatacaktır. Böylece uzun vadede oluşması muhtemel dağınıklığın da önünü almış olursunuz.Nevresimleri temizleme ve tazelemeYazlık hafif renkli, ince dokulu pikeleri, nevresimleri kaldırmanın zamanı geldi. Kışın kullanmayı sevdiğiniz, daha sıcak tutacak nevresimlerinize göz atın. Eskimiş olanlar varsa belki onlardan kurtulmanın zamanı gelmiştir. Kışın güzelliğini hatırlatan sıcak tonlarda yeni bir nevresim takımı edinmeyi de düşünebilirsiniz. Değişime ihtiyaçları olmadığına karar verirseniz nevresimlerinizin hepsini yıkayın. Alez, yastık iç kılıfı, yorgan gibi malzemelerin hepsini de çamaşıra ekleyin. Yumuşatıcıya alerjiniz varsa durulama suyuna ekleyeceğiniz bir-iki damla lavanta yağı ile tüm çamaşırlarınızın mis gibi kokmalarını sağlayabilirsiniz.Ekstra dokunuşlarla yaratılan güzellikYatak odanızı mükemmel hale getirmek için son bir adımınız kaldı, ortama ekstra bir şey eklemek. Belki film gecesini bu odaya taşıdığınızda kullanacağınız birkaç kabarık yastık, ellerinizle ördüğünüz yumuşacık bir battaniye, sıcak bir gecelik, dalmanıza ve kaliteli bir uyku uyumanıza yardımcı olması için lavanta kokulu bir mum, güzel bir kitap, bir başucu sürahisi, kalktığınızda ayaklarınızı daldıracağınız kabarık bir halı, ne isterseniz…Daha sıcak bir ayrıntı olarak, yatak odası ışıklarınızı beyazdan sarı ışığa çevirmeyi de denemelisiniz. Daha yumuşak ve sıcak olan bu ışık türü, odadaki huzurlu havayı vurgulayacaktır. Tertemiz, düzenli, yeni gelen kış mevsimine dair bütün hazırlığı yapılmış ve sizi mutlu edecek keyif objeleri eklenmiş yatak odanız, sıcaklığını sunmak için sizi bekliyor.