22 Kasım 2018, 16:39
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Kıskançlık Krizine Giren Koca, Yatak Odasında Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Kıskançlık Krizine Giren Koca, Yatak Odasında Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Isparta'da Afganistan uyruklu koca, kıskançlık krizine girerek eşini yatak odasında bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından emniyete giden koca, suçunu itiraf ederek teslim olmak istediğini söyledi.

Isparta'da kendisinden 10 yaş küçük olan eşini kıskandığı gerekçesiyle evde bıçaklayarak öldüren Afganistan uyruklu koca, polis merkezine giderek teslim oldu.

KISKANÇ KOCA, EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay bugün saat 10.00 sıralarında Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Afganistan uyruklu F.G. kıskançlık krizine girerek 28 yaşındaki eşi F.G.'yi yaşadıkları evin yatak odasında bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkezine giden koca, suçunu itiraf ederek teslim olmak istediğini söyledi.

EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU

Cinayetin işlendiği yere giderek incelemelerde bulunan polisler, şahsı emniyette gözaltına aldı. Kocası tarafından bıçaklanan Afgan kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morguna kaldırılırken, aileden geriye kalan küçük yaştaki 2 çocuk ise polis tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, halen gözaltında bulunan kocanın daha sonra adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Afganistan,Polis
22 Kasım 2018 Perşembe 16:39



YORUMLAR (11)
...: Allah rahmet eylesin ablaya...Kalbinizden vicdan merhamet ALLAH korkusu eksik olmasın ..kalpte ALLAH korkusu olmazsa sonuçlarını görüyoruz felaketler meydana geliyor....
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YUSUF : Afganlı, Iraklı, suriyeli, ülke yol geçen hanı oldu
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DERİN MESELELER: Eşlerinizi hangi şartta koşulda olursa olsun aldatmayın ne bu dünyada nede ahirette hesabını veremezsiniz, kadın erkek farketmiyor. yasak aşk yaşayan çiftlerin sonu ? oranın da cinayetle sonlanıyor, aldattığı kişide eğer evliyse kaç ocak sönüyor kaç aile dağılıyor çocuklar yetim büyüyor ölen ölüyor kalanlar bir ömür bunun acısını çekiyor lütfen eşlerinizi aldatmayın, aldatmak varsa niyetinizde boşanın ama sakın aldatmayın. . .
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BİNGÜL TEYZE: Kadının deyerini bilmiyen annesini aklına getirsin onuda bir anne dünyaya getirdi erkek çocuğunu yetiştirirken eşinin dövülmiyeceğini herşey in çözümü sevgiden geçer diyeceksiniz çözüm sevgi saygı ve güven
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