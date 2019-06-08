Yatak odasında silahla fantezinin sonu faciayla bitti!

ABD'nin Florida eyaletinde talihsiz kadın sevgilisi tarafından cinsel ilişki sırasında yanlışlık silahla vurularak öldürüldü.

MERMİ KIZ ARKADAŞININ GÖĞSÜNE SAPLANDI

23 yaşındaki Andrew Charles Shinault isimli adam kız arkadaşı 24 yaşındaki Paloma Williams ile ilişkiye girmeden önce ruhsatlı silahıyla cinsel fantezi yapmak amacıyla oyun oynadı.Kız arkadaşı ruhsatlı silahı erkek arkadaşının vücuduna gezdirdi. Daha sonra aynı şeyi yapmasını erkek arkadaşından istedi. Shinault ruhsatlı silahını kız arkadaşının vücudunda gezdirmeye başlamasının ardından genç adam yanlışlıkla tetiğe bastı. Tabancadan çıkan mermi kız arkadaşının göğsüne saplandı.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Genç adam daha sonra bağırarak anne ve babasını çağırdı. Anne ve babası polise ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım etti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. Shinault ifadesinde olaydan 2 saat önce uyuşturucu madde kullandığını ve yanlışlıkla kız arkadaşını vurduğunu söyledi. Genç adam mahkemeye çıkarılmasının ardından tutuklandı.