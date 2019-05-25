Yatak ve yorganların altında 81 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Tuşba
ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda yatak ve yorganların altına gizlenmiş poşetler içerisinde 81 kilo 535 gram eroin, 1 glock marka ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Zeyna
' ile yapılan detaylı aramada, yatak ve yorganların altına gizlenmiş poşetler içerisinde 81 kilo 535 gram eroin, 1 glock marka tabanca ve 10 mermi ele geçirildi. Şüpheli 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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Kaynak: DHA