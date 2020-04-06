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Yatakta değil masada çalışın Yarım saatte bir 100 adım atın

Evden çalışanlar iş yerindeki gibi bir çalışma disiplini içerisinde olmalı ve eğer evde çalışma masası yoksa yemek masasını kullanmalı.

06.04.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:11
Yatakta değil masada çalışın Yarım saatte bir 100 adım atın

Sayın

Dünya Koronavirüs salgını sebebiyle evden çalışıyor... Evlerimiz artık ofislerimiz olurken kimimiz yatakta kimimiz sehpada çalışıyoruz. Ancak bu rahat çalışma ortamı bazı sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir. Technopc olarak konunun uzmanları ile görüşerek sizin için önemli bilgileri derledik.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte özellikle son 20 yılda hızla artan bilgisayar kullanımı, buna bağlı gelişen mesleki kas iskelet hastalıkları sorununu da beraberinde getirdi. Bilimsel çalışmalar, iş süresince yanlış duruştan kaynaklanan bozuklukların ağrılara, iş gücü kaybına, fizik-tedaviye bile neden olabildiğini zaten gösteriyordu. Şimdi tehlike daha da büyüdü. Evde yatarak ya da kambur şekilde sehpaya eğilerek çalışıyorsanız, dikkat! Uzmanlar yeni çalışma alanımız olan evimizde yapacağınız birkaç düzenleme ile konforlu çalışmanın tüyolarını veriyor…

- Ergonomik bir çalışma ortamı; fiziksel çevre, masa ve koltuk tasarımı, ekran ve klavyenin, kullanılan dokümanların konumu, ofisin aydınlatmasını ve hatta ofisin konumunu kapsar.

- Ergonomik çalışma ortamı ile yorgunluk ve kas gerilmeleri ortadan kalkar, ortadan kalkan gereksiz hareketler konforu artırır, böylece verimlilik artar.

- Oturma sırasında vücudun uygun duruş şeklinin (postür) sağlanması için baş nötral pozisyonda tutulmalıdır. Kişi tüm alanlara rahatlıkla ulaşabilmeli ve bu sırada vücudu eğilip bükülmemelidir.

- Oturma postürü sürekli değiştirilmelidir.

- Yataktan çalışmayın. Mutlaka bir çalışma alanınız, yanınızda not defteriniz, suyunuz olsun.

- Düzenli biçimde farklı duruşlar deneyin. Aynı pozisyonda uzun süre kalmayın.

- Telefon, fare gibi materyallere uzanırken zorlayıcı hareketlerden kaçının.

- Gün içinde kısa molalar verin; kas ve eklemlere dinlenme ve yenilenme fırsatı tanıyın. Her yarım saatte bir kalkıp evin içerisinde 100 adım atın. Telefon konuşmalarınızı da yürüyerek yapabilirsiniz. Böylelikle hareketsizliğin önüne geçmiş olursunuz.

- Zaman zaman farenin bulunduğu yeri değiştirerek -sağdan sola alarak- farklı elleri kullanmayı deneyin. Böylelikle tek bir elinizi değil, her iki elinizi de kullanmış olacaksınız.

- Gün boyunca belirli aralıklarla ayağa kalkın ve koltuğunuzu değiştirin. İmkanınız varsa koltuğun ayarını veya koltuğu değiştirmek; eklemlerin duruş değiştirmesini sağlar ve duruş bozukluğunu engeller.

- Evde çalıştığınız sandalyenin sırt dayama yeri, sırt desteği bele uygun ve esnek olmalıdır. Çalışanın masa altında ayaklarını uzatabileceği ve vücut hareketini kolayca değiştirebileceği alan olmalıdır. Eğer ayaklar yere temas etmiyorsa, ayaklara ek bir destek yerleştirilmelidir.

- Monitöre uzaklık, görüntüye, ekran çözünürlüğüne, yazıların okunabilirliğine ve monitörün büyüklüğüne bağlıdır. Göz ekran uzaklığı, ortalama olarak 60-70 santim (kol mesafesi kadar) olmalıdır. Ekran görüş alanı gözün yatay görme hizasından 15°-50° açıları arasında bulunmalıdır.

- Dizüstü bilgisayar (Laptop) kullanırken varsa yükseltici kullanmak, boyun ağrılarının önüne geçecektir.

- Gözlerinizi sık sık kırpmayı unutmayın. Gözleriniz çok ağrıyorsa sun gözyaşı damlası kullanabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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