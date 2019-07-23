Yatakta karısıyla bastığı komşusunun cinsel organını makasla kesti

Korkunç olay ABD'nin Florida eyaletinde meydana geldi. 49 yaşındaki Alex Bonilla; yaklaşık 2 ay önce bir pazar günü yakın arkadaşı olan komşusunun karavanına girmiş ve hiç görmek istemeyeceği bir manzarayla karşı karşıya kalmıştı. Karısını o yatakta gören adamın gözü dönmüş ve komşusunun cinsel organını makasla kesmişti.

Olayla ilgili korkuç detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Amerikan New York Daily News gazetesinin haberine göre; Bonilla, 32 yaşındaki adamı silah zoruyla alıkoyarak, bağladı.

CİNSEL ORGANINI ALARAK KAÇTI

Daha sonra adamı zorla yatak odasına götüren Bonilla, eline aldığı makasla şahsın cinsel organını kesti.

Gilchrist Şerifliği, Bonilla'nın talihsiz adamın cinsel organını alarak olay yerinden kaçtığını açıkladı. Dehşet verici olay sırasında karavanda iki çocuğun bulunduğu da ifade edildi.

Yakalanarak cezaevine konulan Alex Bonilla, çocuğa yönelik zulüm, hırsızlık, ağır ceza gerektiren saldırı, müessir fiil, ateşli silah kullanmak ve hürriyeti tahditle suçlanıyor.