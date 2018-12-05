Yatalak Geldiği Huzurevinde İkinci Baharını Yaşıyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:44



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:44

AFYONKARAHİSAR'da, yalnız oturduğu evde 1 yıl önce yatalak hale gelen Ramazan Eriş (74), komşularının 'Alo 183 Hattı'na yaptığı ihbar üzerine huzurevine getirildi. Burada 8 ay yatağa bağlı olarak tedavi gören Eriş, sağlığına kavuştu. Yeniden ayağa kalkan Eriş, huzurevinde ikinci baharını yaşıyor.İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyünde eşini ve kızını kaybettikten sonra tek başına kalan Ramazan Eriş, yaklaşık 1 yıl önce rahatsızlandı. Kendisine bakan kimse olmayınca yatalak hale gelen Eriş'e komşuları sahip çıktı. Evlerinde 1 hafta kaldığı komşuları, Ramazan Eriş için 'Alo 183 Sosyal Destek Hattı'nı arayıp, yardım istedi. İhbarı değerlendiren müdürlük yetkilileri, hemen harekete geçerek, Ramazan Eriş'i Afyonkarahisar Valiliği Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.HUZUREVİNİN EN SEVİLENİ OLDUYatalak olarak huzurevine getirilen Ramazan Eriş'e, başta sağlık çalışanları olmak üzere huzurevi personeli özel ilgi gösterdi. Huzurevinde 8 ay yatağa bağlı kalan Eriş, tedaviye cevap vermesinin ardından kendisini toparlayarak, yürümeye başladı. Kısa sürede ihtiyaçlarını da giderebilecek hale gelen Eriş, sağlığına kavuştu. Takım elbisesini ve kravatını çıkarmayan Ramazan Eriş, huzurevi sakinlerinin de neşe kaynağı oldu.'BANA SAHİP ÇIKTILAR'Vaktinin çoğunu kendisi gibi huzurevinde kalanlarla geçiren Ramazan Eriş, en çok Türk sanat müziği dinlemeyi sevdiğini söyledi. Hayatından memnun olduğunu anlatan Eriş, 1 yıl önce geldiği huzurevinde 8 ay yatalak olarak kaldığını aktardı. Huzurevi çalışanlarının kendisine iyi bakarak, ayağa kaldırdığını kaydeden Eriş, "Burada bize iyi bakıyorlar. Yiyoruz, içiyoruz ve yatıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bakacak kişisi olmayanlara da huzurevine gelmelerini tavsiye ederim" dedi.'ALO 183 HATTI TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR'Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan ise 'Alo 183 Sosyal Destek Hattı'na engelliler, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için acil durum ihbarlarının yapıldığını söyledi. 'Alo 183 Hattı'nın bakanlık tarafından titizlikle takip edildiğini aktaran İnan, şöyle konuştu:"Buradaki vakalar gerekli değerlendirmeler sonrasında İl Müdürlüğümüze iletilmektedir. İl Müdürlüğümüz de 24 saat cevap vermiş olduğu hat üzerinden gerektiğinde acil müdahale ekiplerimizle ve gerektiğinde mesai içerisinde değerlendirmeler ve müdahaleler yapmaktadır."'ŞİMDİ KENDİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLİYOR'Ramazan Eriş'in durumunun da 'Alo 183 Hattı'na bildirildiğini dile getiren Zekai İnan, ihbarın ardından harekete geçerek, Eriş'e kısa sürede ulaşıp, huzurevine getirdiklerini anlattı. İnan, "Ramazan amcamızla ilgili rehabilitasyon süreci huzurevi çalışanları ve idaremiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, şimdi kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. 2018 yılı içerisinde valilik oluru ile 49 yaşlı vatandaşımız huzurevine alınmış ve hayatlarına bir dokunuş sağlanmıştır. Diğer kadın, çocuk ve engelli bireylerde de kurumlara aldığımız ve ekonomik destek gibi benzeri desteklerde bulunduğumuz hizmet vakalarımız mevcuttur" diye konuştu. - Afyonkarahisar