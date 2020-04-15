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Yatalak hasta bayram ikramiyesini kampanyaya bağışladı

Yatalak hasta bayram ikramiyesini kampanyaya bağışladı "Mehmet Polat, "Reisi Cumhurumuzu çok seviyoruz" Adıyaman'da yatağa bağlı 78 yaşındaki Mehmet Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizerek, bayram ikramiyesini 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

15.04.2020 23:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:15
Yatalak hasta bayram ikramiyesini kampanyaya bağışladı
"Mehmet Polat, "Reisi Cumhurumuzu çok seviyoruz"
ADIYAMAN - Adıyaman'da yatağa bağlı 78 yaşındaki Mehmet Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizerek, bayram ikramiyesini 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
Emekli mahalle ve çarşı bekçisi olan 78 yaşındaki Mehmet Polat, 5 yıldan beri yatağa mahkum yaşıyor. Devlet tarafından kendisine ödenen 1000 TL bayram ikramiyesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Mehmet Polat'ın bayram ikramiyesi oğlu tarafından kampanyanın hesabına yatırılarak, dekontu kendisine teslim edildi.
Hasta yatağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dualar ederek, övgüler dizen Mehmet Polat, kendisine çocuklarının baktığını ve bayram harçlığını kampanyaya bağışladığını söyledi.
Mehmet Polat, "Reisi Cumhurumuzu çok seviyoruz. Fakir fukaraya yardım etti. Bize bayram harçlığı verdi. Bende devletimize, fakir fukaraya bu harçlığımı veriyorum. Ona selam eder ellerinden öperim. Onun gibi yiğit adam görmedim. Bütün dünya liderlerinin horozudur. Hepimiz seviyoruz, bende çok seviyorum. Reisi Cumhurumuz bana verdiği bayram harçlığını bende devletime bağışlıyorum. Çocuklarım bana bakıyor yeter, Allah razı olsun. Ben çok çok teşekkür ederim. Bize, milletimize, bütün ihtiyarlara yardım etti. Allah'ta ona yardımcı olsun. Öbür dünyada bizi cennete götürür inşallah, bizim önümüze düşecek cennete gideceğiz hepimiz. Allah'ın dediği olur. Belki bu hastalık hepimize, Türkiye'mize hayırlı olur" diye konuştu. Yatalak hasta bayram ikramiyesini kampanyaya bağışladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Polat, Genel
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