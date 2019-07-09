09.07.2019 13:07
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Yatalak hastalara ücretsiz elektrikli karyola

Yatalak hastalara ücretsiz elektrikli karyola

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi yatalak hastalar için otomatik hasta karyolası yardımında bulunduKocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi yatalak hastalar için otomatik hasta karyolası yardımında bulundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir, bu doğrultuda yatalak, sürekli olarak yatması gereken hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların rahat edebilmesi için otomatik hasta karyolası yardımında bulundu. Kocaeli il sınırlarında yaşayan yatağa bağımlı vatandaşlar hastaneden aldıkları rapor doğrultusunda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvurarak elektrikli hasta karyolası alabiliyor. Hastaya bakan yakınları için de büyük kolaylık sağlayan elektrikli hasta karyolası, yapılan incelemelerin sonucunda doktor raporuyla veriliyor.

Elektrikli hasta karyolası, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Evde Bakım birimi tarafından ilgili hastanın durumu incelenerek rapor düzenliyor. Düzenlenen raporlar, ilgili doktor ve yetkililer tarafından onaylandıktan sonra elektrikli hasta karyolası vatandaşın hizmetine sunuluyor. Bu kapsamda 2019 yılında hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara 758 elektrikli hasta karyolası verildi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel

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