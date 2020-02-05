Haberler » Güncel » Yatalak kadının tekerlekli sandalye hayalini Karabük Belediyesi gerçekleştirdi - Haber

Yatalak kadının tekerlekli sandalye hayalini Karabük Belediyesi gerçekleştirdi

Karabük Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ekibi, 80 yaşındaki Halise Soylu'nun tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi.

05.02.2020 21:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:28
Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ekibi, 80 yaşındaki Halise Soylu'nun tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi.
Ekibin öncülüğünde başlatılan, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin eşi Emine Vergili'nin de katkı sağladığı kampanya çerçevesinde alınan tekerlekli sandalye, yatağa bağımlı Soylu'ya teslim edildi.
Berker, teslim sırasında yaptığı konuşmada, "Hasta bakım hemşiremiz Aslı Özdemir, Halise teyzenin böyle bir ihtiyacı ve hayali olduğunu öğrenmişti, yardımcı oldu. Sağ olsun hayırseverlerimiz de kendisine destek verdi. Teyzemizi mutlu görmek bizi de mutlu ediyor." dedi.
Aslı Özdemir de "Bir insanın en büyük zenginliği, bu dünyada yaptığı iyilikleridir. Halise teyzemiz bize '20 yıllık bir hayalimi gerçekleştirmek istiyorum.' dedi. Biz de hayırseverlerimizle iletişime geçerek onun hayalini gerçekleştirdik, onlara çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
20 yıllık hayalinin gerçekleştiğini dile getiren Halise Soylu ise "Başkanımızdan ve yavrularımızdan Allah razı olsun, bizlere çok güzel hizmet veriyorlar, bizlerle çok yakından ilgileniyorlar, ne desem az, Allah yar ve yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.
Yatalak kadının tekerlekli sandalye hayalini Karabük Belediyesi gerçekleştirdi

Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 22:54:10