Yatarak zayıflamanın sırrı ortaya çıktı

Yatarak zayıflamanın sırrı ortaya çıktıANKARA - Zayıflamak için spor salonlarında saatler geçirmeye ve kan ter içinde kalmaya gerek kalmadı. Estetisyenlerin iddialarına göre masaj yaptırırcasına, yatarak zayıflamak artık mümkün.Ankara Congresium Truva Fuar Salonunda "Güzellik ve Bakım Fuarı" açıldı. Profesyonel makyaj, saç bakımı, tırnak bakımı ve cilt bakımı gibi uygulamaların yapıldığı fuarda çeşitli bakım cihazlarının da tanıtıldığı stantlar yer aldı."20 dakika sonra hastamız istediği zayıflığa erişebiliyor"İncelme cihazının bulunduğu bir stant erkeklerin de ilgi odağı oldu. Stantta gelen misafirlere uygulama yapan Uzman Estetisyen Meliha Barutçu, "Bu cihazla hastanın hiçbir şekilde efor sarf etmeden elektro dalgalarla birlikte zayıflamasını sağlıyoruz. Hastalarımız, artık yatarak masaj yaptırır gibi zayıflayabilecek. 20 dakika sonra hastamız istediği zayıflığa erişebiliyor. Hastamızı ölçüyoruz ölçtükten sonra en az 14 santim zayıflamış oluyor. Bu cihazda selülit aynı zamanda yüz germe özelliği bulunuyor. İstediğimiz elmacık kemiklerine ve istemediğimiz gıdılardan estetik olmadan kurtulabiliyoruz. Özellikle sosyal medya çok popüler olduğu için insanlar kendilerine daha çok bakıyor bu sebeple hem bayları hem bayanları hizmete daha çok alıyoruz" diye konuştu.Cilt temizliğine önem verinGüzellik Uzmanları Dernek Başkanı Elif Şebnem Türe, bulunduğu stantta misafirlere yaz sonrası ciltte oluşan leke ve kuruluğa yönelik bilgi verdi. Uygulamalı olarak cilt bakımını anlatan Türe, cildi yoğun nemlendirmek, cilt bariyerini güçlendirmek ve lekeye yönelik ürünlerle cildi desteklemek gerektiğini söyleyerek, "En önemli şey cildi temizlemek. Cildi temizlediğimiz, nemlendirdiğimiz ve koruduğumuz sürece temel yapımı yapabilmiş oluyoruz. Cildin tipine ve durumuna göre ürün seçiyoruz. Bakımlarımızı yaparken dekolte boyun ve yüz çalışıyoruz. Çünkü yaşımızı en çok ele veren bölge; boynumuz, ellerimiz ve göz çevresi."Her bulduğunuzu yüzünüze sürmeyin"İnternette cilt bakımıyla ilgili çok fazla bilgi dolaştığını vurgulayan Türe, "Her bulduğunuz şeyi yüzünüzü sürmeyin. Her yediğimizi yüzümüze sürmek gibi bir adedimiz var. Mesela elma yiyoruz ve kabuğunu yüzümüze sürüyoruz. Elmayı yüzümüze sürdüğümüz ve o elma yüzümüzde kaldığı sürece temizlenmediği ve güneş koruyucu kullanılmadığı takdirde asit direkt lekeye dönüşüyor. Dolayısıyla her yediğimiz cildimiz için faydalı değil" uyarısında bulundu.Gençler yoğun ilgi gösterdiAsıl adı Yavuz Birsel olan ünlü makyör Corci'nin bulunduğu stant gençler tarafından yoğun ilgi gördü. Corci, yaptığı makyaj uygulamalarıyla katılımcılara doğru makyaj uygulamanın püf noktalarını anlatırken sonbahar makyaj modasına ilişkin tüyolar da verdi.