Yataş Grup, 2018 Yıllık Bilanço Rakamlarını Açıkladı

Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Yataş Grup, 2018 yılını 75,6 milyon TL net karla kapattı. Yataş Grup, 2018 yılında 943,1 milyon TL net satış rakamına ulaşarak bir önceki yıla göre net satış gelirini yüzde 18,5 yükseltti. Şirket, aynı dönemde 144,6 milyon TL FAVÖK (Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) rakamını yakalayarak 2017 yılına göre yüzde 20,2 daha fazla FAVÖK elde etti.

Yataş Grup olarak yeni dönemde özellikle Avrupa ve Ortadoğu pazarında büyümeyi planladıklarının altını çizen Yataş Grup CEO'su Nuri Öztaşkın, şunları söyledi: "2018 yılında hedeflerimizden ödün vermeden çalışmalarımızı sürdürdük. Yurtdışında 13, yurtiçinde ise 77 mağaza açtık. Kasım ayında Furniture İstanbul'da Divanev markamızın lansmanını gerçekleştirdik. Ankara modüler fabrikamıza Endüstri 4.0 sistemiyle çalışacak makine yatırımımız için ilk adımları attık. 2019 yılında da yatırımlarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. Planlarımız arasında yeni markamız Divanev'in ilk mağazasını Nisan ayından itibaren açarak tüketicilerle buluşturmak var. Ayrıca 2019 yılında Yataş Bedding, Enza Home ve yeni markamız Divanev markalarımızla 38'i yurtdışı olmak üzere toplam 116 mağaza açmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler