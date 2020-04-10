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Yataş Grup'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon liralık destek

Yataş Grup'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağış yaptığı bildirildi.

10.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:16
Yataş Grup'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon liralık destek
Yataş Grup'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağış yaptığı bildirildi.

Yataş Grup açıklamasına göre, grup, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL ile destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yataş Grup Üst Yöneticisi (CEO) Nuri Öztaşkın, böyle olağanüstü bir süreçte herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz çok güçlü bir milletiz, bu güç el ele, yürek yüreğe verince daha da büyüyor. Yataş Grup olarak çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diyerek Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmaya çalıştık. Bu sürecin en kısa sürede son bulmasını diliyor, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bu ülke için çalışmaya devam eden herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Yataş, Güncel
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