Yatırım Fonu İstatistikleri

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,20 324 240 83 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,20 84 81 2 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,53 16 16 0 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,48 68 19 49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,23 80 54 26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,11 39 33 6 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,91 14 14 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,07 23 23 0

04 Aralık 2018 Salı 15:51



04 Aralık 2018 Salı 15:51

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)