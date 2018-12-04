Yatırım Fonu İstatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,20
|324
|240
|83
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,20
|84
|81
|2
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|0,53
|16
|16
|0
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|0,48
|68
|19
|49
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,23
|80
|54
|26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,11
|39
|33
|6
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|0,91
|14
|14
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,07
|23
|23
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
04 Aralık 2018 Salı 15:51