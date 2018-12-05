Yatırım Fonu İstatistikleri

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,12 324 184 140 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,22 84 62 22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,18 16 12 4 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -1,18 68 5 63 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,14 80 38 42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,21 39 30 9 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 2,84 14 14 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,07 23 23 0

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:03



05 Aralık 2018 Çarşamba 15:03

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,84 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)