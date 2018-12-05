Yatırım Fonu İstatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,84 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,12
|324
|184
|140
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,22
|84
|62
|22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|0,18
|16
|12
|4
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|-1,18
|68
|5
|63
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,14
|80
|38
|42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,21
|39
|30
|9
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|2,84
|14
|14
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,07
|23
|23
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:03