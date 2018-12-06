Yatırım Fonu İstatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,25
|324
|243
|81
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,27
|84
|67
|17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|0,70
|16
|15
|1
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|0,64
|68
|33
|35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,26
|80
|56
|24
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,20
|39
|38
|1
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|1,01
|14
|11
|3
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,06
|23
|23
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
06 Aralık 2018 Perşembe 14:23