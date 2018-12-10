Yatırım Fonu İstatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile " Para Piyasası Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,07
|324
|235
|88
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,11
|84
|50
|33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|-0,36
|16
|5
|11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|-0,46
|68
|62
|6
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,12
|80
|66
|14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,12
|39
|29
|10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|-0,67
|14
|0
|14
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,20
|23
|23
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:09