25 Mart 2019, 15:04
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Yatırım Fonu İstatistikleri

Yatırım Fonu İstatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:


Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,04 309 156 153
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,10 81 60 21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,31 16 7 9
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -2,08 65 2 63
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,31 73 23 50
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,20 39 29 10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,87 13 13 0
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,17 22 22 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA