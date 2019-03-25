Yatırım Fonu İstatistikleri

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,04 309 156 153 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,10 81 60 21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,31 16 7 9 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -2,08 65 2 63 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,31 73 23 50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,20 39 29 10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,87 13 13 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,17 22 22 0

Kaynak: AA

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)