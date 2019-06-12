12.06.2019 14:48
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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,06 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,06 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,01296131165
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,00776215
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,2316214
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,7463558
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,10711952
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,02351916
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,2313310
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0621210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi