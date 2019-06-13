13.06.2019 14:08
Haberler»Ekonomi » Haber

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1029624353
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1377761
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1716133
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,02633330
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,14715813
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0935323
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,9413103
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0621210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
fon sepeti fonları, borçlanma araçları fonları, yatırım, yatırım fonları, Ekonomi