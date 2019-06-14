14.06.2019 14:50
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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,05296177118
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1177734
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,2016124
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,8363756
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,05712842
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,07352312
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,8913130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0621210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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