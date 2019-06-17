17.06.2019 15:20
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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2429626036
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,22776611
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,5816160
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,38635112
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,2271647
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2435296
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,7013130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1921210

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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