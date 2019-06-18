18.06.2019 16:09
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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0629623363
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,01776017
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,0716412
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,9863585
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1071638
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0235278
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,1613013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0621210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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