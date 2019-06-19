19.06.2019 15:13
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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,61 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,61 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1629628115
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0977707
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,4516151
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,6163621
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,3071701
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0635314
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,3113121
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0621210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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