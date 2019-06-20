20.06.2019 14:41
Haberler»Ekonomi»Haber

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,35 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,35 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0929622967
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,11776611
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,2016133
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,35634518
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,09715714
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0635269
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,1513112
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0621210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

Son Dakika Haberleri
15:20Alışveriş merkezlerinin yönetim kadrosu yeni döneme hazır
15:20Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
15:17Erdoğan: S-400 konusu bitmiştir
15:11Fed faiz kararı sonrasında ABD piyasları yükselişte
15:10BoE'nin faiz kararı sonrası sterlin yükseldi
15:09İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
15:09İzocam, her türlü yalıtım ihtiyacına çözüm sunuyor