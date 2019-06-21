21.06.2019 14:33
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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0729721680
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,06776116
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,0916106
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,21643825
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,15714922
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,07352411
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,9213130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0621210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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