24.06.2019 14:22
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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,54 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,54 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2529724056
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,2677770
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,5916160
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,24642538
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,31715912
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2435305
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,5413121
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1921210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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