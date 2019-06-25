25.06.2019 15:32
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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0929724946
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,06776215
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,051697
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,4764549
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,2371619
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0535296
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,3213130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0621210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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