26.06.2019 15:09
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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,03 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,03 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1629726829
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,20776314
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,5116151
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,1164586
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,2671647
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1335350
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları2,0313121
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0621210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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