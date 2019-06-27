27.06.2019 14:45
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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile " Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile " Borçlanma Araçları Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,01297148148
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,0777698
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,2416313
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,3664658
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,04713040
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,01351916
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,4213013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0621210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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