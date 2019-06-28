28.06.2019 14:42
Haberler » Ekonomi » Haber

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1129726333
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,13776611
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,2016142
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,6064630
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,2171674
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0635323
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,4613013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0621210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

Son Dakika Haberleri
14:54 Mimarsinan OSB ile Türk Telekom arasında protokol imzalandı
14:47 Coşkunöz Holding, Romanya’da faaliyetlerini hızlandırıyor
14:44 En fazla kazandıran BES fonları
14:44 En fazla kaybettiren BES fonları
14:44 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
14:44 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
14:43 Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları