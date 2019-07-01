01.07.2019 15:10
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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1929727423
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1777725
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1616133
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,2864568
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,2271665
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1735332
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,5213130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1821210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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