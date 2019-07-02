02.07.2019 14:13
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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0529723363
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,01776215
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,2116511
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,4764576
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,10716110
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,0235278
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-3,0813013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0621210
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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