03.07.2019 15:08
Haberler» Ekonomi» Haber

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,05 297 236 60
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,01 77 54 23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,08 16 10 6
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,33 64 56 7
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,04 71 56 15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,05 35 29 6
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,02 13 10 3
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,06 21 21 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

Son Dakika Haberleri
17:12   TMO Yenişehir'de alım merkezi kuruyor
17:11   Bakan Albayrak: Enflasyonda düşüş trendi sürüyor
17:07   TMV Etiyopya'da FETÖ okullarını devraldı
17:03   Akbank UniChallenge+ tamamlandı
17:03   KTB'den GTB'YE ziyaret
17:00   Bakan Albayrak: "Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik"
16:52   New York borsası yükselişle açıldı