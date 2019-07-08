08.07.2019 14:27
Haberler» Ekonomi» Haber

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,14 297 227 68
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,14 77 66 10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,08 16 9 7
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,04 64 42 22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,06 71 54 16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,16 35 25 10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,06 13 10 3
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,18 21 21 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

Son Dakika Haberleri
16:14   Erzurum Ticaret Borsası
16:12   Canel Otomotiv, KIA ile işbirliğine gitti
16:04   Jeneratör kullanan siteler dikkat
16:03   KRİPTOPARA – Bitcoin 12 bin doları gördü
16:02   AVM Ciro Endeksi Mayıs'ta yüzde 23.1 arttı
16:01   Otomatik Katılım'da BES'ten çıkanlar yeniden katılabilecek
15:57   İngiltere diplomatik yazışmaları sızdıranları arıyor