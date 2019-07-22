Haberler» Ekonomi» Haber

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

22.07.2019 14:17 Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: ,
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,12 295 247 48
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,11 76 61 15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,20 16 9 7
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,34 63 51 12
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,17 71 66 5
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,16 35 30 5
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,07 13 9 4
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,18 21 21 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

Son Dakika Haberleri
14:54   'Geleceğin Sosyal Bilimler Zirvesi'
14:52   Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira
14:43   Örnek fındık bahçelerinde verim 200 kilograma çıktı
14:42   İstanbul'da rekor miktarda sahte dolar ele geçirildi
14:42   Konya Ticaret Borsası
14:32   Ülker'den 'Sıfır Kayıp' ile 16,5 milyon TL tasarruf
14:27   Akıncı ile Anastasiadis 9 Ağustos'ta buluşacak