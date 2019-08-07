Haberler» Ekonomi» Haber

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

07.08.2019 15:09 Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,06 295 234 60
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,02 76 61 15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,02 16 7 9
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,67 62 55 7
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,01 71 57 13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,04 35 21 14
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,17 13 11 2
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,05 22 22 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:20   Dijital Dönüşüm Merkezi'ne KOBİ başvuruları sürüyor
17:13   AB Proje Koordinatörü, Diyarbakır'daki projeleri yerinde inceledi
17:13   Dijital Dönüşüm Merkezi'ne KOBİ başvuruları sürüyor
17:11   Altının kilogramı 263 bin 350 liraya yükseldi
17:10   Altın Nisan 2013'ten bu yana ilk kez 1,500 doların üzerine yükseldi (2)
17:03   Erzurum Ticaret Borsası
17:03   Benzine indirim geldi