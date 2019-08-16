Haberler» Ekonomi» Haber

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,59 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

16.08.2019 14:11 Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,59 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,05 295 158 137
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,05 76 59 17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,29 16 11 5
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,78 62 7 55
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,17 71 22 49
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,10 35 24 11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 2,59 13 13 0
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,05 22 22 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:35   Ege'de sezonun ilk pamuğuna 100 liralık sembolik fiyat
15:35   Yazılım sorunu Londra Borsası'nı aksattı
15:33   Beypazarı'nda nohut hasadı başladı
15:18   "Türkiye'nin süt ve süt ürünleri de Çin'e gitmeye başlayacak" - AFYONKARAHİSAR
15:17   Open Arms gemisinden 13 düzensiz göçmen daha indirildi
15:14   TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'dan buğday üretimi açıklaması Açıklaması
14:52   Erzurum kredi kullanımında bölgede ilk sırada yer aldı