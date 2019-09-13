Haberler » Ekonomi » Haber

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,23 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

13.09.2019 14:26Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,23 ile "Karma ve Değişken Fon" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,0929523855
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1177678
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1016106
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,09614813
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,23715714
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,04352411
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,2113103
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0522220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:46 Halkbank'tan 1.1 milyar lira tutarında tlref'e endeksli dört farklı bono ihracı
16:45 C-majör İş'ten Sesler Korosu Bodrum'da müzikseverlerle buluşuyor
16:42 Yeni Zigana Tüneli'nin yüzde 61'i tamamlandı
16:38 Londra Borsası 32 milyar sterlinlik teklifi reddetti
16:38 Perakendecilerden bankalara kredi kartı erken ödeme faizlerini düşürme çağrısı
16:37 Prof. Dr. Bocutoğlu: "Faizleri düşürme politikamız son derece yerindedir"
16:35 Borsa İstanbul, TLREF kurallarını güncelledi